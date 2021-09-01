Глава Бурятии: «Первый звонок прозвенит для почти 17 тысяч ребят»

Начальная школа возвращается к временам до демографического спада



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил с началом нового учебного года и сообщил, что за парты в этом году сядут почти 17 тысяч первоклассников.



- Отрадно, что год от года в нашей стране растёт число первоклассников. В этом году в Бурятии первый звонок прозвенит для почти 17 тысяч ребят. Постепенно начальная школа возвращается к временам до демографического спада, - отметил глава Бурятии.



За 2017-2021 годы в Бурятии, в том числе в рамках нацпроекта «Образование», построили 16 новых школ, напомнил Алексей Цыденов. В их числе, например, школа №40 в Улан-Удэ и новая школа в посёлке Аршан Тункинского района. Строящаяся самая большая школа в Бурятии на 1 275 мест по улице Автотранспортная Улан-Удэ поможет разгрузить школы Левобережья и часть школ Иволгинского района. В этом году начато строительство ещё четырёх школ в республике.



- Конечно, и нас, и родителей беспокоит состояние зданий и условия обучения. Наряду со строительством новых школ в 2020 году за счёт федерального и республиканского бюджетов, единой дальневосточной субсидии произведён капитальный ремонт 16 школ, двух школьных стадионов, 12 спортзалов, в 14 школах ликвидировано печное отопление. В 2021 году произведен капремонт шести спортзалов и шести объектов образования, - сообщил глава Бурятии.



Алексей Цыденов пожелал, чтобы новый учебный год был насыщен плодотворной работой.

