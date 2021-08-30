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Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление

Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Причиной прокурорского вмешательства стал заросший травой город

Прокуратура сообщила о результатах проверки по поводу многочисленной травы, которая стала этим летом настоящей бедой для аллергиков.

Прокуратура пришла к выводу, что связи с увеличением травостоя на объектах дорожной инфраструктуры во всех районах Улан-Удэ создаются условия ограниченной видимости для участников дорожного движения.

В этом году полномочия по кошению травостоя в местах общего пользования впервые были переданы администрациям районов. Районные администрации, в свою очередь, заключают муниципальные контракты на разовое кошение. В свою очередь, подчеркнули в прокуратуре, новые правила не привели к существенным положительным изменениям.

- Мероприятия по контролю за скашиванием травостоя собственниками земельных участков и управляющими компаниями надлежащим образом не проводились, вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности не рассматривались, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По результатам проверки прокуратурой республики мэру Улан-Удэ внесено представление. Оно в настоящее время находится на рассмотрении.

прокуратура

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