Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление

Прокуратура сообщила о результатах проверки по поводу многочисленной травы, которая стала этим летом настоящей бедой для аллергиков.







Прокуратура пришла к выводу, что связи с увеличением травостоя на объектах дорожной инфраструктуры во всех районах Улан-Удэ создаются условия ограниченной видимости для участников дорожного движения.







В этом году полномочия по кошению травостоя в местах общего пользования впервые были переданы администрациям районов. Районные администрации, в свою очередь, заключают муниципальные контракты на разовое кошение. В свою очередь, подчеркнули в прокуратуре, новые правила не привели к существенным положительным изменениям.







- Мероприятия по контролю за скашиванием травостоя собственниками земельных участков и управляющими компаниями надлежащим образом не проводились, вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности не рассматривались, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По результатам проверки прокуратурой республики мэру Улан-Удэ внесено представление. Оно в настоящее время находится на рассмотрении.