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Конкурсный фонд новой премии главы Бурятии составит миллион рублей

Конкурсный фонд новой премии главы Бурятии составит миллион рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Премия будет присуждаться по 10 номинациям

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце весны глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую премию в области развития бурятского языка. Премия называется «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка».

Конкурс состоится в республике осенью, сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.

Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших практик в семьях, сохранивших традиции бурятской культуры и языка, на предприятиях, в учреждениях и организациях, влияющих на процессы сохранения и развития бурятского языка.

Принять участие могут не только образовательные организации, но и семьи, предприятия сферы услуг республики (учреждения торговли и питания, туризма и сервиса, банки, МФЦ, почтовой и интернет-связи), территориальные органы, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодёжной политики, пенсионного обеспечения, социального и обязательного медицинского страхования и многие другие).

Премия будет присуждаться по 10 номинациям. Общий конкурсный фонд составляет 1 млн рублей. В каждой номинации присуждается одна премия в размере 100 тысяч.

Номинации:

«Лучшая семья»;
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;
«Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;
«Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;
«Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;
«Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;
«Лучший муниципальный район, городской округ и район в городском округе в Республике Бурятия»;
«Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;
«Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия».

Подать заявки можно будет с 23 по 30 сентября включительно (понедельник – четверг: с 8:30 до 17:30; пятница: с 8:30 до 16:30) по адресу: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214а, контактные телефоны: +7(3012) 21-31-40, 21-48-71.

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