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В Бурятии одобрили выделение пяти млн на обучение чиновников

В Бурятии одобрили выделение пяти млн на обучение чиновников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обучение требуется для повышения квалификации госслужащих

На вчерашней сессии Народного Хурала был рассмотрен проект республиканского закона «О государственном заказе Республики Бурятия на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих на 2022 год».

В пояснительной записке к документу указано, что на 2022 год запланировано обучение 314 государственных гражданских служащих Бурятии. На обучение потребуется порядка пяти миллионов рублей – 4 995 тыс. руб.

По сравнению с 2021 годом число чиновников, которых отправят на обучение, в 2022-м вырастет.

«Увеличение обусловлено необходимостью повышения квалификации впервые поступивших на государственную службу, по образовательным программам в области противодействия коррупции, контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг, а также обязательной профессиональной переподготовкой по программам информационной безопасности», - говорится в документе.

С докладом выступал заместитель правительства Бурятии Баир Цыренов, содокладчиком стал депутат Виктор Малышенко. Проект закона не вызвал вопросов и был принят практически единогласно.



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