Бурятский министр выиграл награду Европейской конфедерации бокса

Власть, Фото: личная страница Вячеслава Дамдинцурунова

Вячеслава Дамдинцурунова объявили лучшим организатором 2019 года



Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов стал победителем в номинации «Лучший организатор» по версии Европейской конфедерации бокса. О вручении награды стало известно во время онлайн-церемонии награждения из Италии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



- Эта ценная статуэтка сейчас находится в Италии. И оттуда же этой ночью прошла онлайн-церемония награждения Европейской конфедерации бокса, на которой объявили меня лучшим организатором 2019 года. Для меня огромная честь и гордость получить такую высочайшую награду в качестве подтверждения труда большой команды в нашей республике. И сегодня я хочу поблагодарить каждого! Это наша общая награда! - поделился своими впечатлениями на своей личной странице в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.



По словам министра, прошедший в 2019 году в Улан-Удэ чемпионат мира по боксу среди женщин стал огромным, знаковым событием, которое повлияло не только на развитие спорта и физической культуры в республике и стране, но и способствовало укреплению дружеских отношений между многими государствами.



- Уверен, что Бурятия ещё не раз станет местом проведения самых крупных соревнований, и не только по боксу, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.

