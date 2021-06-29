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Бурятский министр выиграл награду Европейской конфедерации бокса

Бурятский министр выиграл награду Европейской конфедерации бокса
Власть,  Фото:личная страница Вячеслава Дамдинцурунова
Вячеслава Дамдинцурунова объявили лучшим организатором 2019 года

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов стал победителем в номинации «Лучший организатор» по версии Европейской конфедерации бокса. О вручении награды стало известно во время онлайн-церемонии награждения из Италии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

- Эта ценная статуэтка сейчас находится в Италии. И оттуда же этой ночью прошла онлайн-церемония награждения Европейской конфедерации бокса, на которой объявили меня лучшим организатором 2019 года. Для меня огромная честь и гордость получить такую высочайшую награду в качестве подтверждения труда большой команды в нашей республике. И сегодня я хочу поблагодарить каждого! Это наша общая награда! - поделился своими впечатлениями на своей личной странице в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.

По словам министра, прошедший в 2019 году в Улан-Удэ чемпионат мира по боксу среди женщин стал огромным, знаковым событием, которое повлияло не только на развитие спорта и физической культуры в республике и стране, но и способствовало укреплению дружеских отношений между многими государствами.

- Уверен, что Бурятия ещё не раз станет местом проведения самых крупных соревнований, и не только по боксу, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.
спорт Бурятия награждение бокс
 
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