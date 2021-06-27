Глава Бурятии пообещал новые молодёжные пространства

В воскресенье, 27 июня, в День молодёжи глава Бурятии Алексей Цыденов в онлайн-формате встретился с представителями молодёжной общественности. Встреча прошла на крыше Национальной библиотеки. Более 100 активистов из районов республики и Улан-Удэ подключились к конференции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Молодёжь - это наше будущее. Об этом говорили вчера, позавчера, 10 лет назад, 100 лет назад и будут говорить через 1000 лет. Потому что молодёжь - это основа будущего. Как молодёжь формируется, как молодёжь развивается, какие планы молодые люди перед собой ставят, как они их реализуют - такая жизнь в стране, в республике, на всей планете складывается. Общение с молодёжью, взаимодействие с молодёжью - важны и нужны. Все, кто дожил до зрелых лет, проходит через период жизни. И так или иначе все станут взрослыми, опытными, со своей историей, со своими успехами, достижениями или опытом неудач. Но пройти его можно с шишками самому, или часть ошибок не сделать: сэкономить время, посоветовавшись. Это обмен опытом и никак не нравоучения, не указания. Это выстраивание совместных планов действий: ваших и наших как органов власти, - отметил глава Бурятии.
Общение проходило в формате «вопрос – ответ», молодые люди интересовалась самыми разными направлениями: мерами поддержки молодёжи, проблемой оттока людей. Самой популярной стала тема организации досуга и создания общественных пространств для молодежи.
Общественник Егор Чагдуров отметил, что «подростки и студенты в Бурятии после учёбы не заняты, тусуются в торговых центрах, у них нет площадки для полезного времяпровождения». Он предложил сделать объекты культуры более открытыми для молодежи: в домах культуры, библиотеках предусмотреть работу специалистов с молодыми людьми, чтобы они могли по вечерам проводить вечера знакомств, настольных игр, смотреть и обсуждать кинофильмы, создать места для реализации идей, проектов и мероприятий.
- Принимается. Попросим минкультуры проработать. Мы сейчас находимся на крыше национальной библиотеки. Здесь большие пространства, большие возможности, чтобы что-то подобное организовать. Давайте проработаем. Я прошу в перечень поручений по итогам встречи вписать.
Молодой специалист из Улан-Удэ Валентина Айдаева задала вопрос о возможности создания в Бурятии новых современных общественных пространства для молодёжи.
- В этом году мы создаём скейт-парк в районе Центрального стадиона. Меня просто на улице поймали ребята, которые катались на скейте, сказали, что негде заниматься. Молодые творческие ребята предлагали создать центр современного искусства – в этом году мы открыли центр «Залуу». Это пространство, где можно встречаться и вход свободный, арендную плату с молодых творцов мы не берем. То есть только в этом году два таких центра уже делаем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких молодёжных пространств было больше. И мы не будем на этом останавливаться, при появлении возможности будем расширять количество таких пространств. Пока у нас все ресурсы направлены на борьбу с COVID-19, но все равно мы его когда-то победим, - ответил Алексей Цыденов.