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В Бурятии через суд капитально отремонтируют дамбу

В Бурятии через суд капитально отремонтируют дамбу
Власть,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила прокуратура

Администрация сельского поселения «Ехэ-Цакирское» Закаменского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выяснила прокурорская проверка.

- Муниципальное образование является собственником гидротехнического сооружения – защитной дамбы от паводковых вод. В нарушение закона, в администрации сельского поселения отсутствует декларация безопасности защитной дамбы. Кроме того, не обеспечено проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения, отсутствуют техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и контроль за показателями безопасности состояния сооружения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В отношении главы сельского поселения возбуждено административное дело. Он оштрафован.

К муниципальному образованию – сельскому поселению «Ехэ-Цакирское» в суд предъявлено исковое заявление об обязании провести капитальный ремонт защитной дамбы. Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
дамбы прокуратура
 
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