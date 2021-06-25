В Бурятии через суд капитально отремонтируют дамбу

Нарушение выявила прокуратура



Администрация сельского поселения «Ехэ-Цакирское» Закаменского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выяснила прокурорская проверка.



- Муниципальное образование является собственником гидротехнического сооружения – защитной дамбы от паводковых вод. В нарушение закона, в администрации сельского поселения отсутствует декларация безопасности защитной дамбы. Кроме того, не обеспечено проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения, отсутствуют техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и контроль за показателями безопасности состояния сооружения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В отношении главы сельского поселения возбуждено административное дело. Он оштрафован.



К муниципальному образованию – сельскому поселению «Ехэ-Цакирское» в суд предъявлено исковое заявление об обязании провести капитальный ремонт защитной дамбы. Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

