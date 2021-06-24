Бывшего сити-менеджера Читы приговорили к 12 годам колонии

Свою вину он так и не признал



В Чите суд вынес приговор бывшему сити-менеджеру города Олегу Кузнецову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Кузнецова задержали в середине февраля 2020 года, на тот момент он занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.



Как установлено следствием и судом, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, в 2016-2019 годах получал взятки от предпринимателя за оказание ему покровительства.



- В 2016 году Олег Кузнецов получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ. Предприниматель произвёл работы по благоустройству придомовой территории частного дома, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив стоимость ремонта на сумму около 7 млн рублей. Помимо этого, предприниматель приобрёл мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении.



Таким образом, общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 млн рублей.



Кузнецов не признал свою вину.



О даче взятки в правоохранительные органы заявил сам предприниматель. Поэтому он был освобождён от уголовной ответственности (в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ).



Приговором суда Кузнецову назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.





