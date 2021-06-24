В Забайкалье прилетел первый замглавы МЧС России

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Замминистра облетит подтопленные территории



В Читу с рабочим визитом прибыл первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. В аэропорту его встретили губернатор Александр Осипов и зампред краевого правительства Андрей Гурулёв.



Они совершат облёт подтопленных территорий Шелопугинского района, посетят город Балей. Кроме того, в селе Ундино-Поселье Балейского района осмотрят пожарно-спасательную часть.



В конце рабочего дня Александр Осипов и Александр Чуприян проведут рабочую встречу в Чите, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Как сообщал «Байкал-Dailу», с 16 по 19 июня в Забайкальском крае выпали обильные осадки. В результате в 24 населённых пунктах оказалось подтоплено 88 жилых домов, 524 приусадебных участка. Разрушено 15 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6130 метров.



Режим чрезвычайной ситуации ввели в Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, Оловяннинском, Нерчинско-Заводском, Шилкинском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества «Автобаза Связи», дачного некоммерческого товарищества «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка – Застепь городского округа «Чита».

