В Бурятии провели аукцион по нацпроекту с нарушением



Однако аукционная комиссия признала заявку одного из участников аукциона надлежащей. Вместе с тем, она не соответствовала требованиям, установленным документацией электронного аукциона.



Главе сельского поселения внесено представление. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, протокол подведения итогов электронного аукциона отменен.



Кроме того, в отношении председателя и четырёх членов аукционной комиссии возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ «Признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе». Виновным назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Улюнское» Баргузинского района Бурятии нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.В рамках реализации национального проекта «Культура» был проведён электронный аукцион для определения подрядчика по капитальному ремонту дома культуры в селе Улюн.