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В Бурятии провели аукцион по нацпроекту с нарушением

В Бурятии провели аукцион по нацпроекту с нарушением
Власть,  Фото:pixabay.com.
Аукционную комиссию оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Улюнское» Баргузинского района Бурятии нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.

В рамках реализации национального проекта «Культура» был проведён электронный аукцион для определения подрядчика по капитальному ремонту дома культуры в селе Улюн. 

Однако аукционная комиссия признала заявку одного из участников аукциона надлежащей. Вместе с тем, она не соответствовала требованиям, установленным документацией электронного аукциона.

Главе сельского поселения внесено представление. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, протокол подведения итогов электронного аукциона отменен.

Кроме того, в отношении председателя и четырёх членов аукционной комиссии возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ «Признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе». Виновным назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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