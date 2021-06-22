Прокуратура Бурятии напомнила депутатам об ответственности за коррупцию

В Народном Хурале прошёл семинар на эту тему



18 июня прокурор отдела по надзору за исполнением закона о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии приняла участие в семинаре по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в Народном Хурале. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи.



- Основной темой встречи стали вопросы соблюдения депутатами требований антикоррупционного законодательства в части урегулирования конфликта интересов, соблюдения установленных законом запретов и ограничений. Представитель надзорного ведомства осветила актуальные аспекты соблюдения антикоррупционного законодательства, привела примеры прокурорской практики привлечения к ответственности депутатов за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



