В Народном Хурале прошёл семинар на эту тему
18 июня прокурор отдела по надзору за исполнением закона о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии приняла участие в семинаре по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в Народном Хурале. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи.
- Основной темой встречи стали вопросы соблюдения депутатами требований антикоррупционного законодательства в части урегулирования конфликта интересов, соблюдения установленных законом запретов и ограничений. Представитель надзорного ведомства осветила актуальные аспекты соблюдения антикоррупционного законодательства, привела примеры прокурорской практики привлечения к ответственности депутатов за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура Бурятии напомнила депутатам об ответственности за коррупцию
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