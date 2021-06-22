В Бурятии недоплатили работникам сельской администрации

Главе сельского поселения внесено представление



Прокурорская проверка выявила нарушение трудового законодательства в администрации сельского поселения «Саянское» Окинского района Бурятии.



- Установлено, что семи работникам хозяйственного отдела администрации в полном объёме не выплачена заработная плата за период с января по сентябрь 2020 года. Задолженность составила 13,5 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



На момент проверки прокуратуры задолженность перед работниками погасили. Вместе с тем денежная компенсация за каждый день задержки работникам не выплачена.



Главе сельского поселения прокуратура внесла представление, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате прокурорского вмешательства работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы.



- Руководитель администрации сельского поселения привлечён к административной ответственности за невыплату в срок зарплаты. Должностному лицу назначено предупреждение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

