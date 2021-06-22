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В Бурятии недоплатили работникам сельской администрации

В Бурятии недоплатили работникам сельской администрации
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Главе сельского поселения внесено представление

Прокурорская проверка выявила нарушение трудового законодательства в администрации сельского поселения «Саянское» Окинского района Бурятии.

- Установлено, что семи работникам хозяйственного отдела администрации в полном объёме не выплачена заработная плата за период с января по сентябрь 2020 года. Задолженность составила 13,5 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

На момент проверки прокуратуры задолженность перед работниками погасили. Вместе с тем денежная компенсация за каждый день задержки работникам не выплачена.

Главе сельского поселения прокуратура внесла представление, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате прокурорского вмешательства работникам выплачена компенсация за задержку заработной платы.

- Руководитель администрации сельского поселения привлечён к административной ответственности за невыплату в срок зарплаты. Должностному лицу назначено предупреждение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
заработная плата прокуратура
 
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