Алексей Цыденов выехал на север Бурятии

Глава посетил детский центр и техникум
Глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Северо-Байкальском районе. 21 июня глава посетил Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Северобайкальский социально-реабилитационный центр сдали в эксплуатацию после капитального ремонта в декабре 2020 года. В неприспособленном ранее здании, принадлежавшем Иркутскому государственному университету путей сообщения, за счет республиканского бюджета были проведены работы на первом этаже на сумму 9,5 млн рублей. Ещё 54,2 млн рублей было направлено на ремонт в рамках президентской дальневосточной субсидии. Ранее реабилитационный центр располагался в деревянных постройках.
Алексей Цыденов осмотрел новое здание социально-реабилитационного центра. Руководству учреждения глава Бурятии поручил соблюдать температурный режим в помещениях центра и отслеживать состояние здоровья постояльцев.
- Сейчас в Бурятии, как вы знаете, сложная обстановка по ковиду, просьба внимательно относиться к здоровью детей, сейчас они у нас в группе риска, много детей болеет. Мы с вами зашли в игровую: дети сидят играют на полу и открыто окно. Проветривать помещения нужно, но не когда там играют дети, - отметил глава республики.
В этот же день Алексей Цыденов посетил новое здание бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, построенного на 138 млн рублей также в рамках президентской дальневосточной субсидии. Строительство техникума было начато осенью 2019 года. Здание сдано в эксплуатацию в январе 2021 года. В общежитии размещаются четыре кухни, туалеты и душевые комнаты, жилые комнаты, оснащенные всем необходимым для проживания, комнаты для занятий и отдыха, имеется медицинский блок. В общежитии созданы условия для проживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Возле здания общежития оборудована спортивная площадка для волейбола и баскетбола с мягким покрытием и установлен тренажерный комплекс. Алексей Цыденов подчеркнул, что спортивная площадка общежития должна быть доступна не только для учащихся, но и для жителей Северобайкальска.
Алексей Цыденов выехал на север Бурятии
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