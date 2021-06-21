Аягма Ванчикова перенесла коронавирус восемь месяцев назад
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 21 июня поставила первый компонент прививки против коронавирусной инфекции. Она отметила, что после перенесённого ею COVID-19 прошло восемь месяцев.
- Уровень антител у меня есть, но он незначительный. Поэтому, как только подошло время, я вакцинировалась, - сказала вице-губернатор.
Сделать прививку в Забайкальском крае можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого минздрава, а также на сайте правительства региона.
Аягма Ванчикова напомнила забайкальцам, что эффективным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остаётся вакцинация.
Замгубернатора Забайкалья привилась от коронавируса
Власть, Фото:
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