Замгубернатора Забайкалья привилась от коронавируса

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Аягма Ванчикова перенесла коронавирус восемь месяцев назад



Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 21 июня поставила первый компонент прививки против коронавирусной инфекции. Она отметила, что после перенесённого ею COVID-19 прошло восемь месяцев.



- Уровень антител у меня есть, но он незначительный. Поэтому, как только подошло время, я вакцинировалась, - сказала вице-губернатор.



Сделать прививку в Забайкальском крае можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого минздрава, а также на сайте правительства региона.



Аягма Ванчикова напомнила забайкальцам, что эффективным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остаётся вакцинация.

