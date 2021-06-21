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Бурятский министр и его замы посетили колонию

Бурятский министр и его замы посетили колонию
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Антон Виноградов приехал в колонию №7

Исправительную колонию №7 для женщин в Улан-Удэ посетили заместитель председателя правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов и его заместители Алексей Унгаев и Алексей Оловянников.


В сопровождении начальника УФСИН Сергея Кудрявцева и руководства колонии гости посетили швейный цех и реабилитационный центр «Аврора». Они ознакомились с условиями труда и проживания осуждённых.

- Представителям министерства промышленности рассказали о производственных мощностях и возможностях учреждения, продемонстрировали производимую в колонии продукцию. Также присутствующие обсудили потенциал развития швейного производства, наметили возможные перспективные направления совместной деятельности, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

В исправительной колонии № 7 созданы условия для трудоустройства осуждённых. По словам начальника учреждения Евгения Слабухина, средняя заработная плата на одну осуждённую составляет почти 10 тысяч рублей. За пять месяцев 2021 года осуждённые выплатили около 2 млн рублей исковых обязательств. 

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