Бурятский министр и его замы посетили колонию









Исправительную колонию №7 для женщин в Улан-Удэ посетили заместитель председателя правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов и его заместители Алексей Унгаев и Алексей Оловянников.В сопровождении начальника УФСИН Сергея Кудрявцева и руководства колонии гости посетили швейный цех и реабилитационный центр «Аврора». Они ознакомились с условиями труда и проживания осуждённых.- Представителям министерства промышленности рассказали о производственных мощностях и возможностях учреждения, продемонстрировали производимую в колонии продукцию. Также присутствующие обсудили потенциал развития швейного производства, наметили возможные перспективные направления совместной деятельности, - сообщили в УФСИН по Бурятии.В исправительной колонии № 7 созданы условия для трудоустройства осуждённых. По словам начальника учреждения Евгения Слабухина, средняя заработная плата на одну осуждённую составляет почти 10 тысяч рублей. За пять месяцев 2021 года осуждённые выплатили около 2 млн рублей исковых обязательств.