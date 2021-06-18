Правительство Бурятии и Российская академия наук подписали соглашение

Соглашение с Российской академией наук заключили впервые



Сегодня, 18 июня в Улан-Удэ подписали соглашение о сотрудничестве правительство Бурятии и Российская академия наук.



- Приветствую вас в Республике Бурятия. Для нас очень почётно принимать такую значимую делегацию, и хотелось бы, пользуясь вашим визитом, обсудить текущие вопросы и в целом взаимодействие. У нас в республике есть ваши филиалы, в целом мы научную деятельность со стороны республики стараемся поддерживать в разных направлениях, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов рассказал об успешных разработках бурятских учёных, в частности о тестах на инсульт и предынсультное состояние, искусственной коже. Он отметил, что уверен - взаимодействие правительства республики и академии наук будет способствовать увеличению научного потенциала региона и его дальнейшему развитию.



В свою очередь, президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что главной целью его визита является знакомство с теми академическими институтами, которые представлены в Бурятии.



- У вас здесь шесть академических институтов разного совершенно профиля. И насколько я знаю по информации отсюда, от моих коллег, от руководства Сибирского отделения по ряду направлений идут очень интересные исследования, получаются интересные результаты. Я могу сказать, что в последнем году академия наук даёт такой доклад президенту, правительству нашей страны о наиболее значимых научных достижениях, из этих достижений несколько – это вопросы, которые связаны и с современной археологией, вопросы, которые были исследованы в составе коллективов нескольких институтов, там принимали участие и ваши коллеги по природопользованию. Эти результаты были отмечены и вошли в доклад академии наук, здесь у вас действительно есть очень высокого уровня институты, - похвалил он учёных из республики.



Конечно, же одним из важнейших вопросов в повестке является экологический.



- С одной стороны, мы должны различные источники, резервуары накопленного ущерба, ликвидировать достаточно эффективно, и здесь, прежде всего, речь идёт о тех объектах, которые есть в Иркутской области – имею в виду, БЦБК, второй объект находится в Усолье-Сибирском. И очень серьёзным является то, что мы при таком хорошем развитии нашей энергетики продолжаем загрязнять нашу атмосферу, используем уголь для получения электричества, тепловой энергии. Это острый для нас вопрос, как правильно, не подорвав, а наоборот, развивая нашу экономику, постепенно переходить к безуглеродной или минимально углеродной энергетике. Эти вопросы тоже будем обсуждать, - продолжил президент РАН.



Александр Сергеев добавил, что его заинтересовали многие разработки и традиционная медицина в Бурятии.



Важность соглашения с Российской академией наук подчеркнул зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



- Потенциал нашего научного сообщества мы должны использовать в целях сохранения озера Байкал, его биоразнообразия, рационального природопользования, чтобы это всё было интегрировано совместно с экономикой, зелёной экономикой. И я думаю, что мы здесь с Российской академией наук будем сотрудничать в плане подготовки кадров, совместных мероприятий, грантовой поддержки разработок наших учёных и т.д., - сказал он.



Борис Базаров, академик, научный руководитель Бурятского научного центра СО РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН сообщил, что такое соглашение заключается впервые.



- Соглашение с Российской академией наук заключается впервые, вот, с Сибирским отделением в 2008 году мы заключили, я бы сказал, не просто формальное соглашение, а де-юре закрепили то, что существовало многие десятилетия. Почему это надо – соглашение с РАН? Во-первых, уже чувствуется, особенно в условиях тех реформ, которые прошли, что требуется авторитет всей нашей могучей российской науки для того, чтобы поддержать регионы в плане пространственного развития нашей страны. И надо выработать такие программы, которые дальше бы поддержали нашу науку не только фундаментальную, но и значительную часть прикладной, - объяснил Борис Базаров.



По итогам мероприятия отметили, что министерство образования и науки Бурятии выступило в этом случае координатором-оператором этого соглашения.



- С точки зрения научного направления, регионального взаимодействия готовность министерства очень высокая, наработок было очень много, особенно понятны наши постоянные заседания научно-технического совета, которые идут при главе Бурятии. Это всё идёт достаточно ритмично, и рассмотрено очень много волнующих Бурятию вопросов, - заключил Борис Базаров.





