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Горсовет поздравил улан-удэнцев с 355-летием города

Горсовет поздравил улан-удэнцев с 355-летием города
Власть, 
Ко Дню города улан-удэнцы получат детские площадки, заасфальтированные дворы и многое другое

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Днём города. Столице Бурятии исполняется 355 лет. Юбилейную дату должны были широко отметить в июне, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом празднование отложили.

В поздравлении Чимита Бальжинимаева говорится:

«Дорогие улан-удэнцы и гости столицы! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета от всей души поздравляю вас с Днём рождения города Улан-Удэ!

В этом году нашему любимому Улан-Удэ исполняется 355 лет. В столице появляются новые красивые здания, оригинальные фонтаны и скульптурные композиции, благоустраиваются улицы, парки и скверы, строятся школы и детские сады. Главная ценность и гордость нашего города – это его жители. С открытой душой, добрым и смелым сердцем, отзывчивые, трудолюбивые и талантливые.

145 лет назад, одной из первых в Российском государстве в нашем городе начала свою деятельность городская дума, заложив основы самоуправления в Верхнеудинске.

С первых же дней своего избрания члены Верхнеудинской думы взялись за наболевшие городские проблемы: наполнение скудного бюджета за счет налаживания сборов от арендной платы движимого и недвижимого имущества; наведение порядка и санитарного состояния города. Целенаправленно занимались вопросами учёбы детей, содержанием больниц и приютов, лечением больного скота, защиты от пожаров и других насущных городских проблем.

Продолжая лучшие традиции городского самоуправления Верхнеудинска, на протяжении 25 лет Улан-Удэнский городской Совет депутатов защищает интересы жителей города, делает всё для улучшения городской инфраструктуры, ритмичной и надежной работы учреждений образования, культуры и физического воспитания, предприятий транспорта и жизнеобеспечения городского хозяйства. Вместе с жителями вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Бурятия – города Улан-Удэ.

Так, ко Дню рождения Улан-Удэ депутаты исполнят 338 наказов избирателей. Жители столицы получат новые детские и спортивные площадки, заасфальтированные придомовые территории, освещение улиц и многое другое.

Сегодня Улан-Удэ идёт в ногу со временем. Я уверен, впереди нас ждут новые победы.

Желаю каждому из вас здоровья, благополучия каждому дому, каждой семье. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть наш город растёт, развивается и занимает особое место в сердцах каждого!»

день города ГорсоветУУ
 
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