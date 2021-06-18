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Пять врачей из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса

Пять врачей из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии в преддверии Дня медика наградил работников здравоохранения

В пятницу, 18 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил работников здравоохранения с наступающим Днём медицинского работника. Церемония награждения прошла в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Ковид заставил нас на очень многое посмотреть по-другому. И высветились самые лучшие, самые сильные ваши качества: самоотверженность, самоотдача, работоспособность, душевность, профессионализм. Вам попадаются разные пациенты, с разными эмоциями – вы это все принимаете на себя. И вот этот бойцовский характер, работа через «не могу» со сжатыми зубами - это высшее проявление вашего профессионализма, мастерства и лучших человеческих качеств. Безусловно, мы тоже стараемся как-то вам помочь: чтобы у вас новая техника была, машины, новые фельдшерско-акушерские пункты. Президент России Владимир Путин уделяет, мне кажется, самое большое внимание именно здравоохранению. Но чтобы ни было, какая бы новая техника ни приходила, оборудование, новые здания ни создавались, - работают люди. Работаете вы, и в ваших руках – наша жизнь и наше здоровье. Поэтому, уважаемые друзья, наши спасители, от души вас благодарю, - обратился к медицинским работникам Алексей Цыденов.

В этом году пять врачей из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса «Лучший врач»:

1. Лучший врач-инфекционист – Батор Балданов, врач-инфекционист республиканской инфекционной больницы

2. Лучший участковый терапевт – Дарима Агванова, врач-терапевт участковый отделения № 1 городской поликлиники № 6

3. Лучший акушер-гинеколог – Лариса Мангатаева, заведующая женской консультацией городской поликлиники № 2

4. Лучший неонатолог – Эржена Раднаева, заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных № 2 детской республиканской больницы

5. Лучший стоматолог – Ирина Пискарева, заведующая третьим отделением стоматологической поликлиники № 2.

Важным событием 2021 года назвали получение сертификата качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора детской стоматологической поликлиникой и республиканским перинатальным центром. А республиканская клиническая больница подтвердила свой сертификат, который был выдан три года назад.

Впервые в республике состоялся конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт. ФАПы, помимо визитной карточки, оценивались по показателям и результатам деятельности, включающей вакцинацию, профосмотры, диспансеризацию прикрепленного населения, раннее выявление онкологических заболеваний и так далее. Участие в конкурсе приняли ФАПы со всех районов республики. Глава Бурятии присудил премию для победителей и поощрительные призы. Первые три места заняли ФАПы села Кумора Северо-Байкальского района, села Чесан Кижингинского района и села Бар Мухоршибирского района.

Даже в момент награждения медики не забыли призвать жителей Бурятии беречься и беречь окружающих.

- Мы забыли, что такое праздники, очень хочется скорее вернуться к обычной жизни. Но несмотря на усталость, ни один медик не спрашивает, какой день сегодня, который час - воскресенье, полночь – все идут и работают. Потому что время такое, и потому что надо. Больные ждут помощи. Пожалуйста, никто не оставайтесь в стороне! Это наша общая борьба. Соблюдайте меры профилактики - носите маски, по возможности оставайтесь дома, ограничьте общение, - обратилась к жителям республики консультант по мобилизационной подготовке и спецработе минздрава Бурятии Ольга Оканина.

Награды в честь празднования Дня медицинского работника получили 90 работников здравоохранения.

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