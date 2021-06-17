Глава Бурятии вручил ключи от 21 автомобиля районным больницам

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Новые автомобили будут использовать медики поликлиник и амбулаторий



В четверг, 17 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от новых автомобилей «Лада-Гранта» медицинским работникам. Автомобили распределены в центральные районные больницы. Они будут использоваться поликлиниками и амбулаториями при оказании первичной медико-санитарной помощи населению, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, запущенной по поручению президента России Владимира Путина в начале этого года, предусмотрено оснащение районных больниц автомобильным транспортом.



За четыре года запланировано приобрести 339 автомобилей. Замена и дооснащение автотранспортом предусмотрены для всех центральных районных больниц республики, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.



В течение этого года запланировано приобретение 49 единиц автомобильного транспорта. На сегодняшний день в республику уже поставлен 21 автомобиль «Лада-Гранта». Автотранспорт позволит повысить мобильность и оперативность реагирования при оказании медицинской помощи сельскому населению, в том числе в условиях сложной эпидемиологической обстановки, сложившейся в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



- По поручению арезидента в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения идут существенные изменения: ремонт и переоснащение районных больниц, поликлиник, ФАП- ов, и до конца года у нас будет еще поставка машин. До 2024 года более 300 машин в целом будет дополнительно поставлено. Так что транспортная обеспеченность наших медицинских организаций будет повышена. Но всё равно, работает не техника, работают люди. Сейчас снова огромная нагрузка легла на плечи наших медицинских работников, они работают круглые сутки, работают на износ, без регламента и режима, пока могут стоять на ногах. Поэтому мы сделаем всё, чтобы помочь им справиться с этим испытанием, - отметил Алексей Цыденов.



В прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Бурятия получила 36 легковых автомобилей. В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 и возросшим спросом на легковой автотранспорт при оказании медицинской помощи пациентам на дому, за счет республиканского бюджета в конце 2020 года дополнительно приобретено еще 17 автомобилей. Также в 2020 году в республику поступили 36 мобильных медицинских комплексов и 29 автомобилей скорой медицинской помощи.



