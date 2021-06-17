Руководителям назначили штрафы в 10 тысяч рублей
Прокуратура Кабанского района Бурятии провела проверку бюджетного законодательства. В ходе проверки были выявлены факты нарушения отдельными учреждениями культуры сроков размещения муниципального задания на 2021 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, учреждения обязаны опубликовывать муниципальное задание на официальном сайте bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём его принятия.
Руководители четырёх учреждений культуры муниципальные задания разместили с превышением установленного срока на месяц и более.
Прокурор района в отношении руководителей муниципальных учреждений возбудил дела об административных правонарушениях по ст.15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования муниципального задания».
Мировой судья рассмотрел дела в отношении руководителей двух муниципальных учреждений культуры. Им назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому.
В Бурятии оштрафовали медлительных руководителей учреждений культуры
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