Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём России

Горожанам пожелали успехов в добрых делах



Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём России. В поздравлении говорится:



«Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём России!



Празднование Дня России имеет глубокий смысл, мы вспоминаем историю Отечества, славные традиции, наших соотечественников, которые внесли вклад в развитие нашей великой страны. День России символизирует свободное гражданское общество, основанное на мире и добре, согласии и взаимопонимании, справедливости и законе, он объединяет всех граждан Российского государства.



Мы ценим наше прошлое, нашу великую историю, неразрывную многовековую связь между поколениями.



Желаю всем мира, согласия, счастья и оптимизма! Успехов вам в добрых делах во имя нашей России!»

