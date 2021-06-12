Горожанам пожелали успехов в добрых делах
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с Днём России. В поздравлении говорится:
«Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём России!
Празднование Дня России имеет глубокий смысл, мы вспоминаем историю Отечества, славные традиции, наших соотечественников, которые внесли вклад в развитие нашей великой страны. День России символизирует свободное гражданское общество, основанное на мире и добре, согласии и взаимопонимании, справедливости и законе, он объединяет всех граждан Российского государства.
Мы ценим наше прошлое, нашу великую историю, неразрывную многовековую связь между поколениями.
Желаю всем мира, согласия, счастья и оптимизма! Успехов вам в добрых делах во имя нашей России!»
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём России
Власть, Фото:
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