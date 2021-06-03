Подрядчику заплатили, хоть и не было необходимых экспертиз
Прокуратура Баргузинского района Бурятии проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд спортивной школы. Были выявлены нарушения федерального закона.
- Установлено, что в нарушение федерального законодательства оплату по муниципальному контракту на разработку проектной и рабочей документации сотрудник администрации Баргузинского района совершил в отсутствие государственной экологической, технической и достоверности сметной стоимости экспертизы, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокуратура района по выявленным нарушениям внесла представление. Виновный сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на него наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Бурятии подрядчику незаконно заплатили по муниципальному контракту
Власть, Фото:
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