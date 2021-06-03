Глава Бурятии вошёл в комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры

Комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока поручил создать Путин



Президент Путин поручил создать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.



«В целях обеспечения решения стратегических задач развития Российской Федерации и достижения национальных целей ее развития образовать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока», - говорится в документе.



В состав комиссии вошли 25 человек. В их числе губернаторы сибирских и дальневосточных регионов, а, значит, и глава Бурятии Алексей Цыденов.



Также в составе комиссии глава минфина Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, гендиректор РЖД Олег Белозеров. Председателем комиссии назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.



