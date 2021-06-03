Комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока поручил создать Путин
Президент Путин поручил создать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.
«В целях обеспечения решения стратегических задач развития Российской Федерации и достижения национальных целей ее развития образовать комиссию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока», - говорится в документе.
В состав комиссии вошли 25 человек. В их числе губернаторы сибирских и дальневосточных регионов, а, значит, и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также в составе комиссии глава минфина Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, гендиректор РЖД Олег Белозеров. Председателем комиссии назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава Бурятии вошёл в комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры
Власть, Фото:
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