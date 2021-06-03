В Бурятии глава села сделала незаконной подарок подруге

Подруге экс-главы села пришлось возвращать сумму неосновательного обогащения
В апреле 2020 года в Тарбагатайском районе Бурятии была осуждена бывшая глава сельского поселения «Саянтуйское», которая пошла ради подруги на преступление.
- Глава села внесла в похозяйственную книгу ложные сведения о наличии у своей приятельницы Б. права на земельный участок, расположенный в селе Нижний Саянтуй и выдала ей соответствующую выписку. На основании фиктивной выписки из похозяйственной книги в 2012 произведена государственная регистрация права собственности Б. на земельный участок, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с получательницы участка суммы неосновательного обогащения в размере 154 тысяч рублей. Суд требования прокурора удовлетворил.
Женщина полностью возместила сумму неосновательного обогащения в бюджеты Тарбагатайского района и сельского поселения «Саянтуйское» по нормативу 50%.
Ранее у неё изъяли и сам незаконно полученный участок площадью 1000 кв.м.
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Власть, Фото:
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