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Бурятию назвали «азиатским тигром, набирающим большие скорости»

Бурятию назвали «азиатским тигром, набирающим большие скорости»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявление прозвучало на Петербургском экономическом форуме

В рамках Петербургского экономического форума о перспективах развития бурятско-монгольских отношений рассказали зампред правительства Бурятии - министр промышленности и торговли Антон Виноградов и директор Фонда регионального развития Гэсэр Доржиев.

Сопредседатель Российско-Монгольского делового совета (РМДС), основатель АНО «Национальный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства» Светлана Параскева отметила высокие темпы развития экономики Бурятии.

- Я как, модератор, предыдущих круглых столов, могу сказать, что Бурятия превратилась в азиатского тигра, который набирает очень большие скорости, в том числе серьёзно поддерживает сферу малого и среднего предпринимательства. Чрезвычайно важно нацелить их сейчас на оптимизацию приграничного сотрудничества, - заявила Светлана Параскева.

Антон Виноградов рассказал об инвестплощадках Бурятии которые могут заинтересовать монгольских партнёров.

- Надеемся на то, что монгольские партнёры будут рассматривать инвестплощадки Республики Бурятия как наиболее привлекательные, потому что у нас рядом граница, и у нас исторически сложившиеся культурные связи. Мы по многим направлениям давно совместно развиваемся. Но мы хотели бы, чтобы больше резидентов было на территории Бурятии из Монголии. Мы бы очень хотели, чтобы корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) выдавала длинные дешёвые кредиты нашим партнёрам, чтобы мы прирастали новыми резидентами промышленного парка, - сказал зампред правительства Бурятии.

В том числе он рассказал о логистических проектах, которые намерена реализовать Бурятия.

- Мы ведём переговоры с крупными организациями - «Сбербанк логистик» и Wildberries - по открытию транспортно-логистических, распределительных хабов. И, безусловно, у нас должен быть совместный проект с Монголией по логистическим комплексам. С коллегами из Фонда регионального развития отрабатываем. Мы считаем, что это одна из ключевых точек роста. Мы являемся самой западной точкой Дальнего Востока, мы граничим с Монголией, - заявил Антон Виноградов.

В дискуссионной площадке приняли участие торговый представитель Монголии в России Хасар Данаажав, который отметил необходимость преодоления тенденции сокращения торгово-экономического оборота между Россией и Монголией.

Кроме того, выступили член правления, руководитель дирекции по связям с общественностью и международной деятельности АО «Корпорация «МСП» Никита Банцекин, а также посол по особым поручениям – директор департамента инвестиций и исследования министерства иностранных дел Монголии Ганхуяг Содном, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

социально-экономическое развитие Бурятия
 
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