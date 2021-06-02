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Детский омбудсмен Бурятии откликнулась на шутку о погоде

Детский омбудсмен Бурятии откликнулась на шутку о погоде
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Юлия Жамбалова «исправила» погоду

Конец весны и первый день лета не радовали жителей Бурятии тёплой погоды. Лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов 1 июня, в Международный день защиты детей, пошутил по этому поводу.

- Я не понял, где омбудсмен по правам ребенка? Что за погода???? Юлия Жамбалова, подключайтесь, - написал Болотов на своей странице в Facebook.

Сегодня утром уполномоченный по правам ребёнка Юлия Жамбалова, действительно, откликнулась на шутку. Она написала: «Согласна! Все исправили! Сегодня +20».

- Спасибо за реакцию! Контролируйте ситуацию, пожалуйста, - поддержал шутливую беседу Чингис Болотов.


уполномоченный по правам ребенка
 
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