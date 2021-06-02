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Зампрокурора Бурятии получила массовые жалобы на приставов

Зампрокурора Бурятии получила массовые жалобы на приставов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На приём обратились 14 граждан

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. В приёме принял участие заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по республике Константин Щукин.

На приём обратились 14 граждан с жалобами на бездействие и на решения судебных приставов.

- Оспаривалась неполнота исполнительных действий при взыскании алиментных платежей, иных денежных средств по судебным решениям. Подняты вопросы необоснованной блокировки банковских счетов с полученными пособиями на детей и иными социальными выплатами. Заявители указывали на нарушения сроков заведения исполнительных производств и процедуры взыскания, - сообщает прокуратура Бурятии.

Жительница Улан-Удэ просила обязать судебного пристава-исполнителя установить место работы и место жительства бывшего супруга, долг по алиментам которого составил более 300 тыс. рублей. Женщина просила разыскать его имущество и наложить арест.

- По жалобам об арестах банковских счетов с пособиями на несовершеннолетних детей руководитель службы судебных приставов принял незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений, - отметили в прокуратуре Бурятии.

Рассмотрение поступивших обращений прокуратура поставила на контроль.


прокуратура судебные приставы
 
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