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На кресло главы Тунки претендуют пять человек

На кресло главы Тунки претендуют пять человек
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурсная комиссия проверит сведения обо всех претендентах на пост главы Тункинского района

Накануне, 20 мая, завершился приём документов от претендентов на должность главы Тункинского района Бурятии.

В конкурсе решили принять участие пять человек:

1. Вячеслав Цыдендоржиев, директор Районного культурно-досугового центра;
2. Доржа Сыбыков, генеральный директор ООО «Тридэ»;
3. Бэлигто Замбулаев, заместитель руководителя администрации посёлка Аршан;
4. Чингис Маншеев, врио главы Тункинского района;
5. Азия Майорова, директор Горхонской средней школы.

- В течение следующих 10 дней конкурсная комиссия будет проводить проверку сведений обо всех претендентах (судимость, гражданство, недвижимость, доходы, банковские счета и т.д.). После завершения всех проверок конкурсная комиссия примет решение, кого из указанных претендентов допустить к конкурсу, - сообщила Дора Хамаганова, общественница, пресс-секретарь регионального оператора «Экоальянс», на своей странице в Facebook.

Конкурсная комиссия заслушает всех претендентов и отберёт из них двух. Эти двое представят свои программы перед райсоветом депутатов Тункинского района. Райсовет и определит, кому быть следующим главой Тунки.

Конкурс состоится 12 июня в большом зале заседаний администрации Тункинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний глава района Иван Альхеев досрочно покинул этот пост в начале марта, получив должность зампреда правительства Бурятии.

главы районов Тункинский район
 
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