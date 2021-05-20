Конкурсная комиссия проверит сведения обо всех претендентах на пост главы Тункинского района
Накануне, 20 мая, завершился приём документов от претендентов на должность главы Тункинского района Бурятии.
В конкурсе решили принять участие пять человек:
1. Вячеслав Цыдендоржиев, директор Районного культурно-досугового центра;
2. Доржа Сыбыков, генеральный директор ООО «Тридэ»;
3. Бэлигто Замбулаев, заместитель руководителя администрации посёлка Аршан;
4. Чингис Маншеев, врио главы Тункинского района;
5. Азия Майорова, директор Горхонской средней школы.
- В течение следующих 10 дней конкурсная комиссия будет проводить проверку сведений обо всех претендентах (судимость, гражданство, недвижимость, доходы, банковские счета и т.д.). После завершения всех проверок конкурсная комиссия примет решение, кого из указанных претендентов допустить к конкурсу, - сообщила Дора Хамаганова, общественница, пресс-секретарь регионального оператора «Экоальянс», на своей странице в Facebook.
Конкурсная комиссия заслушает всех претендентов и отберёт из них двух. Эти двое представят свои программы перед райсоветом депутатов Тункинского района. Райсовет и определит, кому быть следующим главой Тунки.
Конкурс состоится 12 июня в большом зале заседаний администрации Тункинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний глава района Иван Альхеев досрочно покинул этот пост в начале марта, получив должность зампреда правительства Бурятии.
На кресло главы Тунки претендуют пять человек
Власть, Фото:
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