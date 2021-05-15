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У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам

У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующий указ подписан на этой неделе

У руководителя администрации главы и правительства Бурятии появится ещё один заместитель. Он будет отвечать за цифровое развитие. Об это стало известно из указа Алексея Цыденова от 12 мая.

Сейчас в администрации главы Бурятии имеется шесть ставок заместителей руководителей.

Новыми поправками значится следующее: «В администрации главы и правительства Бурятии могут предусматриваться семь должностей заместителя руководителя, в том числе первого заместителя руководителя. Эти должности могут не совмещаться с должностями руководителей ведущих подразделений».



«Пункт 7 после слов «заместителя руководителя администрации по проектному управлению» дополнить словами «заместителя руководителя администрации по цифровому развитию», - говорится в документе.

Комитет информационных технологий и документальной связи будет переименован в комитет цифрового развития. Его, судя по всему, и будет возглавлять новый замруководителя администрации.


В настоящее время на сайте администрации главы и правительства Бурятии значится следующая структура:

Заместитель председателя правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства Баир Цыренов

Первый заместитель руководителя администрации Станислав Тэлин

Заместитель руководителя администрации по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов
 
Заместитель руководителя администрации по информационной политике и связям с общественностью Ирина Доржиев

Заместитель руководителя администрации по проектному управлению Ирина Смоляк

Заместитель руководителя администрации по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев

Заместитель руководителя администрации по вопросам кадровой политики и государственной службы Лариса Гончикова 
правительство Бурятии чиновники
 
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