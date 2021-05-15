У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам







Заместитель руководителя администрации по информационной политике и связям с общественностью Ирина Доржиев



Заместитель руководителя администрации по проектному управлению Ирина Смоляк



Заместитель руководителя администрации по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев



Заместитель руководителя администрации по вопросам кадровой политики и государственной службы Лариса Гончикова



У руководителя администрации главы и правительства Бурятии появится ещё один заместитель. Он будет отвечать за цифровое развитие. Об это стало известно из указа Алексея Цыденова от 12 мая.Сейчас в администрации главы Бурятии имеется шесть ставок заместителей руководителей.Новыми поправками значится следующее: «В администрации главы и правительства Бурятии могут предусматриватьсядолжностей заместителя руководителя, в том числе первого заместителя руководителя. Эти должности могут не совмещаться с должностями руководителей ведущих подразделений».«Пункт 7 после слов «заместителя руководителя администрации по проектному управлению» дополнить словами «заместителя руководителя администрации по цифровому развитию», - говорится в документе.Комитет информационных технологий и документальной связи будет переименован в комитет цифрового развития. Его, судя по всему, и будет возглавлять новый замруководителя администрации.В настоящее время на сайте администрации главы и правительства Бурятии значитсяЗаместитель председателя правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства Баир ЦыреновПервый заместитель руководителя администрации Станислав ТэлинЗаместитель руководителя администрации по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов