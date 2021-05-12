Игорь Шутенков: «С этого года начинаем озеленять город целыми территориями»

– Сегодня даём старт очередному сезону по озеленению города. Мы развиваем нужную столице Бурятии программу «Зелёный город». За два года мы посадили около 70 кустарников и деревьев. В этом году ещё 26 тысяч. Более 16 тысяч планируем посадить в весенний период и 10 тысяч осенью. С этого года мы начинаем озеленять целыми территориями- аллеями. Здесь мы решили высадить 50 кустарников миндаля. В Улан-Удэ уже есть опыт выращивания миндаля. В прошлом году возле 10 корпуса ВСГУТУ горожане любовались цветущим розовым кустарником. Зацветут саженцы примерно через два года, и потом будут радовать нас еще много десятилетий, – сказал мэр.





Комплексная работа по озеленению города не велась с советских времен. В прошлом году был создан научно-технический совет по комплексному озеленению города, куда вошли учёные, специалисты администрации города. По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв м на человека. В настоящее время показатель составляет около 4 кв м на одного улан-удэнца.





Сегодня, 12 мая, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с сотрудниками МБУ «Городское лесничество», администрации Советского района, учёными БГСХА посадил аллею миндаля на территории Дома быта. По-другому миндаль называют луизеания трехлопастная. Родом она из Китая, но растение устойчиво к низким температурам и должно хорошо прижиться в Улан-Удэ, отмечают в администрации города.Также большая зона для озеленения появится в сквере «Виктория» в 47 квартале Октябрьского района. Там пройдут эксперименты по выращиванию морозоустойчивого газона, многолетних растений, приживаемости саженцев на различных типах почвогрунтов. Кроме того, в этом году впервые для озеленения будут применять многолетние дикорастущие растения.