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Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом

Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом
Власть,  Фото:pixabay.com
Бывший министр обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виктора Якимова. Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, совершённом в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014–2016 годах регион из федерального бюджета получил субсидии на госпрограмму развития сельского хозяйства в целях производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в общей сумме около 208 млн.

- Якимов, зная об отсутствии в Забайкальском крае соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставил субсидии другим сельхозтоваропроизводителям, не осуществляющим свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, тем самым допустив нецелевое расходование бюджетных средств, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

После установления факта нецелевого расходования бюджетных средств вся эта сумма была взыскана из консолидированного бюджета края на 2018 год в пользу федерального бюджета.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.


нецелевое использование бюджетных средств
 
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