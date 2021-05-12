Экс-министр сельского хозяйства Забайкалья предстанет перед судом

Бывший министр обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виктора Якимова. Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, совершённом в особо крупном размере.



По версии следствия, в 2014–2016 годах регион из федерального бюджета получил субсидии на госпрограмму развития сельского хозяйства в целях производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в общей сумме около 208 млн.



- Якимов, зная об отсутствии в Забайкальском крае соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставил субсидии другим сельхозтоваропроизводителям, не осуществляющим свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, тем самым допустив нецелевое расходование бюджетных средств, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



После установления факта нецелевого расходования бюджетных средств вся эта сумма была взыскана из консолидированного бюджета края на 2018 год в пользу федерального бюджета.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.





