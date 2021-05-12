В Иркутской области депутат напал на полицейских

Власть, Фото: из архива

Мужчина буянил в отделе полиции



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Думы Киренского муниципального района. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где вёл себя неадекватно. Он нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения. Как выяснилось, задержанный является депутатом Думы Киренского муниципального района.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.





