Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ поучаствовать в голосовании
Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ проголосовать за Сиреневый бульвар. В столице Бурятии проходит конкурс на благоустройство общественных территорий, и в нём участвуют четыре проекта, в том числе и этот бульвар.
- Уважаемые жители ПВЗ! Дорогие друзья! Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас! В прошлом году здесь планировали провести дорогу, но мы с вами объединились и спасли одно из любимых мест нашего района от полного уничтожения. Давайте же доведём дело до конца! Сиреневый бульвар сейчас не в лучшем состоянии, но мы с вами можем это исправить. Нужно лишь проголосовать за него в интернете, - пишет депутат в соцсети.
Он добавил, что у него эта процедура заняла всего 30 секунд.
- Полминуты ради нового фонтана, удобных скамеек и дорожек, зелёных газонов, деревьев и кустарников. Ведь это совсем немного, согласитесь? Так давайте сделаем это! В городе объявлен конкурс на благоустройство общественных территорий. В нём участвуют 4 проекта. В их числе и наш любимый Сиреневый бульвар. Очень хочется, чтобы именно мы набрали большинство голосов. И тогда уже через год наш бульвар преобразится. Я прошу каждого, кто любит ПВЗ, проголосовать за Сиреневый бульвар, - продолжил народный избранник.
Голосование продлится до 30 мая. Всю необходимую информацию можно узнать по ссылке - https://3.gorodsreda.ru/.
- Только вместе мы – сила. Спасибо вам! – заключил Дмитрий Турченюк.
Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ поучаствовать в голосовании
Наталию Ледяеву задержали в ноябре 2020 года
Новый руководитель пришёл из администрации Октябрьского района
Урок, который проведёт Алексей Цыденов, будут транслировать на YouTube
Власть, 09.05.2021
Два региона подадут совместную заявку в министерство науки и высшего образования
Власть, 09.05.2021
Министром назначена Наталья Гершун
Жители Кирзавода пожаловались Алексею Цыденову на «невыносимые» условия
Декларации о доходах депутатов Народного Хурала показали, на чём они предпочитают передвигаться
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о приуроченных к Дню Победы соревнованиях
Ветеранам и труженикам тыла желают мира, добра и благополучия
Власть, 07.05.2021
Алексей Цыденов поделился отпускными фотографиями
Власть, 02.05.2021
Алексей Цыденов с супругой побывали на службе в Свято-Одигитриевском соборе
Местные туроператоры и москвичи не могут договориться о ценах за чартерные рейсы
Владимир Сактоев был бессменным руководителем ВСГУТУ с 1997 года
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал ситуацию с коронавирусом «достаточно хрупкой»