Улан-удэнский депутат: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас»

Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ поучаствовать в голосовании



Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ проголосовать за Сиреневый бульвар. В столице Бурятии проходит конкурс на благоустройство общественных территорий, и в нём участвуют четыре проекта, в том числе и этот бульвар.



- Уважаемые жители ПВЗ! Дорогие друзья! Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас! В прошлом году здесь планировали провести дорогу, но мы с вами объединились и спасли одно из любимых мест нашего района от полного уничтожения. Давайте же доведём дело до конца! Сиреневый бульвар сейчас не в лучшем состоянии, но мы с вами можем это исправить. Нужно лишь проголосовать за него в интернете, - пишет депутат в соцсети.



Он добавил, что у него эта процедура заняла всего 30 секунд.



- Полминуты ради нового фонтана, удобных скамеек и дорожек, зелёных газонов, деревьев и кустарников. Ведь это совсем немного, согласитесь? Так давайте сделаем это! В городе объявлен конкурс на благоустройство общественных территорий. В нём участвуют 4 проекта. В их числе и наш любимый Сиреневый бульвар. Очень хочется, чтобы именно мы набрали большинство голосов. И тогда уже через год наш бульвар преобразится. Я прошу каждого, кто любит ПВЗ, проголосовать за Сиреневый бульвар, - продолжил народный избранник.



Голосование продлится до 30 мая. Всю необходимую информацию можно узнать по ссылке - https://3.gorodsreda.ru/.



- Только вместе мы – сила. Спасибо вам! – заключил Дмитрий Турченюк.

