Новый руководитель пришёл из администрации Октябрьского района
Директором МУ «Улан-Удэстройзаказчик» назначен Максим Большаков. Приказ о его назначении подписан 26 апреля, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе администрации города.
С марта этого года Большаков возглавлял «Улан-Удэстройзаказчик» с приставкой «и.о». Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации Октябрьского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте стало известно, что на экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» Анатолия Урбанова возбудили дело о халатности. По данным следствия, в мае 2019 года директор заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией по ремонту дороги на улице Гвардейская, в том числе по установке пешеходного ограждения из 848 секций. В ноябре 2019 года заказчик принял выполненные работы, фирме было заплачено в полном объёме. Однако выяснилось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций выполнено всего из 132. Таким образом подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 млн. рублей, пришло к выводу следствие.
Справка:
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приёмочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.
«Улан-Удэстройзаказчик» получил нового директора
Власть, Фото:
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