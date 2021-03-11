Ущерб бюджету оценивается более чем в шесть миллионов рублей
На бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Подробности дела раскрыло СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в мае 2019 года директор учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией по ремонту дороги на улице Гвардейская, в том числе по установке пешеходного ограждения из 848 секций. В ноябре 2019 года заказчик принял выполненные работы, фирме было заплачено в полном объёме.
- Однако, в действительности, при последующем пересчёте оказалось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций выполнено всего из 132. Вследствие чего подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 млн. рублей, чем причинён крупный ущерб местному бюджету, - отмечают в следственном управлении.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Улан-Удэ.
Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Бурятии.
Справка:
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.
На экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили дело о халатности
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб бюджету оценивается более чем в шесть миллионов рублей
В том числе Алексей Цыденов отправится в тепличный комплекс
Александра Бастрыкина взять скандальное дело по обвинению государственного инспектора под личный контроль
Прокуратура нашла нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
Увольнения двух главврачей районных больниц совпали со скандалами
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Глава минсельхоза поставил всем в пример предприятие из Тарбагатайского района
Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта
Неожиданно ставший фигурантом уголовного дела инспектор Байкальского заповедника заявил, что «правда на его стороне»
В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас
Коллеги Жаргала Цыбикова отмечают, что у него хорошая репутация
Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
Власть, 08.03.2021
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
Власть, 07.03.2021
Фестиваль скорости завершится 7 марта