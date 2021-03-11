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На экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили дело о халатности

На экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили дело о халатности
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб бюджету оценивается более чем в шесть миллионов рублей

На бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Подробности дела раскрыло СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в мае 2019 года директор учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией по ремонту дороги на улице Гвардейская, в том числе по установке пешеходного ограждения из 848 секций. В ноябре 2019 года заказчик принял выполненные работы, фирме было заплачено в полном объёме.

- Однако, в действительности, при последующем пересчёте оказалось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций выполнено всего из 132. Вследствие чего подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 млн. рублей, чем причинён крупный ущерб местному бюджету, - отмечают в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Улан-Удэ.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Бурятии.

Справка:

МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.
халатность
 
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