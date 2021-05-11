Урок, который проведёт Алексей Цыденов, будут транслировать на YouTube
Глава Бурятии Алексей Цыденов и общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов проведут совместный урок для школьников 13 мая. Видеотрансляция экоурока пройдёт на YouTube и через 300 точек прямого подключения в школах региона для шести тысяч учеников.
Предложение провести экологический урок для школьников поступило к Алексею Цыденову 3 марта на встрече Клуба стратегических инициатив. Проблему мусора и задачу по повышению гражданской ответственности нужно решать комплексно, отметил тогда ведущий мероприятия и автор экопроекта «Мусор из головы» Чингис Болотов. Он предложил главе Бурятии совместно провести открытый экоурок для школьников.
- Алексей Самбуевич, вы лидер общественного мнения, ученики с большим интересом отнесутся к такому выступлению. Наши партнёры разработали урок по сокращению отходов. Проведём первую Zoom-конференцию для школьников. Ваше участие станет хорошим примером, - предложил Чингис Болотов.
Алексей Цыденов сразу же дал согласие.
Открытый урок по теме правильного обращения с отходами пройдёт для учащихся 6-11 классов и состоится в четверг, 13 мая, в 15 часов в школе №25.
Алексей Цыденов расскажет детям о видах отходов, почему важно не лениться сортировать мусор и сдавать вторсырьё на переработку в новые полезные вещи. Школьники узнают о пунктах сбора пластика, бумаги, стекла, электроники, других перерабатываемых отходов и поделятся информацией с родителями.
Дистанционно занятие увидят шесть тысяч учащихся из городов и сел Бурятии в формате видеоконференцсвязи.
Программу занятия подготовили эксперты министерства природных ресурсов и экологии, министерства образования и науки Бурятии в партнерстве с представителями всероссийского движения «Эка», компании «Coca-Cola HBC Россия» с проектом «Разделяй с нами».
Глава Бурятии проведёт экоурок для школьников
Власть, Фото:
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