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Новый министр экономического развития Иркутской области приехала из Петербурга

Новый министр экономического развития Иркутской области приехала из Петербурга
Власть,  Фото:сайт правительства Иркутской области
Министром назначена Наталья Гершун  

Министром экономического развития Иркутской области назначена Наталья Гершун. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Наталья Гершун родилась 20 мая 1977 года в Иркутске. В 1999 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике», в 2002-м – аспирантуру.

С 2002 по 2006 годы работала в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области. С 2007 по 2017-й занимала различные должности в министерстве экономического развития региона, в том числе являлась начальником управления государственного регулирования экономики.

С ноября 2017-го по март 2021-го являлась помощником заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

С марта 2018 года по апрель 2021-го занимала должность начальника департамента инвестполитики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области.

Прежним министром экономического развития Иркутской области была Яна Соболь. Она уволилась в апреле по собственному желанию. 
назначение
 
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