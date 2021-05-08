Ветеранам и труженикам тыла желают мира, добра и благополучия
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей столицы Бурятии с наступающим Днём Победы. В поздравлении говорится:
«Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие улан-удэнцы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – праздник, который дорог всем нам. В этот день мы особенно остро чувствуем связь поколений и понимаем, как важен мир. Ведь все мы – наследники мужественных и сильных духом людей, которых с гордостью называем поколением победителей. Память об их подвиге объединяет нас, делает сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. И наш долг – окружить заботой и вниманием всех ныне здравствующих ветеранов.
Низкий поклон вам, дорогие отцы, деды и прадеды! Мы всегда будем помнить, что вы сделали для нас! Мира, добра и благополучия! С праздником! С Днём Победы!»
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Днём Победы
Власть, Фото:
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