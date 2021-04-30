Глава Бурятии всухую выиграл в футбол у мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии всухую выиграл у мэра города, забив четыре гола. Игорь Шутенков несколько раз не мог попасть по мячу, в итоге забил гол в собственные ворота.







Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня участвовали в открытии нового детского сада в 140 квартале. Здесь они опробовали интерактивный пол, сыграв в футбол. Забавное видео опубликовали в паблике ves_ulan_ude.Глава и мэр разбирались в работе интерактивного пола, разглядывая крепления и датчики на потолке. В завершение игры они пришли к выводу, что дети более подвижны и расторопнее.В новом детском саду просторные группы, раздевалки, игровые площадки, имеются интерактивные доски и даже тренажёрный зал. Традиционную красную ленту разрезали не только представители власти, но детишки, которые будут посещать этот детсад.