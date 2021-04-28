Проект «Артек на Байкале» обрёл второе дыхание

Алексей Чекунков предложил открыть в Бурятии всероссийский детский центр



Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил создать на Байкале всероссийский детский центр, подобный «Артеку» в Крыму и «Океану» в Приморье. Он высказал эту идею во время общения с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и министром спорта и молодежной политики республики Вячеславом Дамдинцуруновым.



«Артек» на западе, «Океан» на востоке, а между ними - ни одного всероссийского детского центра такого уровня. По мнению Алексея Чекункова, этот «вакуум» необходимо восполнить, и Байкал - подходящее на 100% место.



Алексей Цыденов и Вячеслав Дамдинцурунов живо откликнулись на предложение главы Минвостокразвития. Министр спорта Бурятии сразу же напомнил, что ранее республика уже представляла проект круглогодичного детского лагеря «Артек на Байкале», и он включен в программу развития Дальнего Востока. Но строить его планировалось на основе государственно-частного партнерства.



- Мы дали свои весомые аргументы, почему этот объект должен появиться у нас в республике. В настоящее время федеральные детские центры расположены на западе или востоке – это «Артек» в Крыму и ВДЦ «Океан» во Владивостоке. И в середине нашей страны нет таких больших центров отдыха для детей. И я считаю, что уникальность нашего Байкала, отсутствие подобных учреждений на территориях Сибирского и Уральского федеральных округов обуславливают необходимость создания такого центра у нас. Он будет иметь свои особенности. Мы понимаем, что это не только пляжный отдых, акцент необходимо сделать на образовательных технологиях, связанных с экологией. Я уверен, что этот объект будет востребован не только для соотечественников, но и для иностранцев, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.



Федеральный статус проекта ускорит его реализацию и позволит привлекать финансирование на дальнейшее содержание детского центра из бюджета Российской Федерации.



Алексей Чекунков отметил, что дети всех регионов России обязательно должны иметь возможность познакомиться с Байкалом, и пообещал «поработать над этим».



- Я попрошу усилить работу над реализацией этого проекта, потому что это, действительно, неправильно, что «Артек» и «Океан» есть, а между ними восемь часовых поясов, и нет такого федерального детского центра. Байкал – это удивительное место, и чем раньше сюда приедут дети, тем лучше, - отметил Алексей Чекунков.



Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики находится с двухдневным рабочим визитом в Бурятии. Первый день своего пребывания он завершит совещанием по вопросам социально-экономического развития республики, а 29 апреля познакомится с работой резидентов Промышленного парка и посетит ОЭЗ «Байкальская гавань».

