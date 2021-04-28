В Бурятии сотрудница РАЛХа незаконно рубила лес





Ущерб от преступлений составил 940 тысяч рублей.



Осуждённая обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии её доводы о незаконном осуждении признал несостоятельными.



Не согласившись с судебными решениями, женщина обратилась в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, продолжая утверждать о своей невиновности.



По результатам рассмотрения судебная коллегия признала обоснованными выводы нижестоящих судов, оставив приговор без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Закаменский районный суд в июле 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта республиканского агентства лесного хозяйства. Она признана виновной по статье «Незаконная рубка, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «Подстрекательство к совершению незаконной рубки в особо крупном размере». Виновной назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.