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В Бурятии сотрудница РАЛХа незаконно рубила лес

В Бурятии сотрудница РАЛХа незаконно рубила лес
Власть,  Фото:pixabay.com.
Женщина пыталась доказать свою невиновность, но не смогла

Закаменский районный суд в июле 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта республиканского агентства лесного хозяйства. Она признана виновной по статье «Незаконная рубка, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «Подстрекательство к совершению незаконной рубки в особо крупном размере». Виновной назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно. 

Ущерб от преступлений составил 940 тысяч рублей.

Осуждённая обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии её доводы о незаконном осуждении признал несостоятельными.

Не согласившись с судебными решениями, женщина обратилась в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, продолжая утверждать о своей невиновности.

По результатам рассмотрения судебная коллегия признала обоснованными выводы нижестоящих судов, оставив приговор без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
РАЛХ суд приговор
 
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