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Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма рек»

Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма рек»
Власть,  Фото:страница Игоря Шутенкова
В зону возможного затопления попадают семь тысяч домов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков написал в соцсетях: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма воды в реках».

- Каждый год летом мы с тревогой наблюдаем за повышением уровня рек. Учёные говорят о так называемом «водном цикле», то есть наводнения, которые пережил город, могут повториться. Вода поднимается обычно в августе- сентябре, но подготовку к возможной ЧС мы уже начали, - написал Игорь Шутенков.

По его словам, на случай ЧС предусмотрено финансирование из резервного фонда города. Также проверены сооружения, оборудования, попадающие в зону затопления. В зонах вероятного риска затопления проводится учёт населения по категориям (дети, пенсионеры, инвалиды).

Посчитаны дома, попадающие в зону затопления. Это семь тысяч домов с населением более 19 тысяч человек.

Разработаны блок-схемы для эвакуации населения частного сектора, ДНТ и СНТ. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря.

Подписаны соглашения с магазинами, поставщиками о возможности предоставления продуктов питания и предметов первой необходимости для населения. Предусмотрено 72 частных автобуса для эвакуации. Также подготовлена техника для проведения аварийно-спасательных работ и откачки воды

- Придёт ли «большая вода» в наш город, точно прогнозировать не могут специалисты. С мая начнется мониторинг всех гидропостов. Будут контролировать уровень Уды и Селенги, - пояснил мэр Улан-Удэ.



подтопление ЧС
 
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