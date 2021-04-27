Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма рек»

Власть, Фото: страница Игоря Шутенкова

В зону возможного затопления попадают семь тысяч домов



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков написал в соцсетях: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма воды в реках».



- Каждый год летом мы с тревогой наблюдаем за повышением уровня рек. Учёные говорят о так называемом «водном цикле», то есть наводнения, которые пережил город, могут повториться. Вода поднимается обычно в августе- сентябре, но подготовку к возможной ЧС мы уже начали, - написал Игорь Шутенков.



По его словам, на случай ЧС предусмотрено финансирование из резервного фонда города. Также проверены сооружения, оборудования, попадающие в зону затопления. В зонах вероятного риска затопления проводится учёт населения по категориям (дети, пенсионеры, инвалиды).



Посчитаны дома, попадающие в зону затопления. Это семь тысяч домов с населением более 19 тысяч человек.



Разработаны блок-схемы для эвакуации населения частного сектора, ДНТ и СНТ. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря.



Подписаны соглашения с магазинами, поставщиками о возможности предоставления продуктов питания и предметов первой необходимости для населения. Предусмотрено 72 частных автобуса для эвакуации. Также подготовлена техника для проведения аварийно-спасательных работ и откачки воды



- Придёт ли «большая вода» в наш город, точно прогнозировать не могут специалисты. С мая начнется мониторинг всех гидропостов. Будут контролировать уровень Уды и Селенги, - пояснил мэр Улан-Удэ.







