Уже прошли первые новые назначения
На аппаратном совещании, состоявшемся 26 апреля, врио главы Тувы Владислав Ховалыг сообщил об отставке действующего правительства республики.
- По итогам отраслевых совещаний, индивидуальных собеседований с членами правительства, встреч с земляками, представителями общественности, посещения объектов я сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства. Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства. Указ подписан и датирован сегодняшним днём. При этом, члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности. Ведь жизнь в республике продолжается, и она требует непрерывного управления, - заявил Владислав Ховалыг.
По словам главы Тувы, принятое им решение – шаг продуманный и направлен, прежде всего, на развитие республики, на обеспечение благополучия земляков.
В этот же день Владислав Ховалыг назначил министром дорожно-транспортного комплекса Шораана Чыргал-оола. Ранее он занимал пост заместителя министра, координировал деятельность министерства по дорожной отрасли, включая строительство, ремонт, содержание дорог. Также он утвердил кандидатуру Анатолия Югая, работающего заместителем главного врача по хирургии республиканской больницы № 1, на пост и.о. министра здравоохранения республики.
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Тувы 27 апреля назначен Григорий Ондар, инженер по охране окружающей среды ООО «Угольная компания «Межегейуголь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы (gov.tuva.ru).
Глава Тувы объявил об отставке правительства республики
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