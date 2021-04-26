Алексей Цыденов по посланию президента: «Начинаем работать на упреждение»

По итогам послания появятся новые меры поддержки населения
В правительстве Бурятии сегодня прошло совещание о ежегодном послании президента России к Федеральному Собранию.
Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля, сделав ряд важных заявлений по сфере образования, развития регионов, по поддержке семей с детьми (выплаты в 10 тысяч всем школьникам, а также выплаты родителям-одиночкам, больничный по уходу за ребёнком до семи лет) и пр.
Сегодня на заседании глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручения министрам отрабатывать по посланию уже сейчас.
- Я на основные моменты акцентировал внимание, но там их больше. Прошу взять в работу и сейчас уже прямо всё отрабатывать, не дожидаясь федеральных инструкций. Придут инструкции – поправимся, - подчеркнул глава Бурятии.
Позже Алексей Цыденов отметил, что там целый комплекс задач.
- Большой акцент по социальным вопросам, здравоохранению, по полной диспансеризации и профосмотрам, по обеспечению дополнительных мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями, вопросы поддержки семей с детьми. Сейчас новая мера помощи – все школьники получают 10 тысяч рублей от государства на подготовку к школе. Уже в августе будут такие выплаты. И не только на тех школьников, которые уже учатся, но и на тех, кто только идёт в первый класс – это 6-7-летние дети. Мы должны сейчас уточнить, сколько у нас будет первоклашек, то есть мы знаем тех, кто учится, а вот по тем, кто в первый класс пойдёт, нам надо уточниться, поскольку запись в школу идёт до августа, а мы деньги должны спланировать сейчас. Поэтому мы должны с родителями, со школой проработать вопрос оперативно, очень внимательно, чтобы никого не пропустить, - сообщил глава республики.
Прогнозное количество школьников на новый учебный год, по данным минобрнауки Бурятии – 151 747 человек, в том числе более 16 тысяч первоклассников (пойдут в школу 1 сентября 2021 года).
Также он упомянул о планируемых ежемесячных выплатах для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.
- Здесь на стыке минздрава, минсоцзащиты, и важно, чтобы это было доступно во всех населённых пунктах республики. Наша задача – организовать эту работу, чтобы помощь государства была доступна всем беременным женщинам, которые в этом нуждаются, - уточнил Алексей Цыденов.
В числе новшеств - семьи, где родитель в одиночку воспитывает ребёнка от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля получат выплату в 5650 рублей.
- Большие вопросы по развитию школ, 1300 школ по России будет заново строиться. И мы сейчас формируем свои заявки. У нас уже часть школ согласована в рамках нового механизма – напомню, это концессия по линии Внешэкономбанка, когда ВЭБ сам является концессионером: ВЭБ сам выбирает подрядчика, сам строит, впоследствии просто передаёт школу нам, и мы уже эксплуатируем её. У нас 8 таких школ уже согласовано с ВЭБом, но мы сейчас будем работу дополнительно проводить по этому направлению. Также это поставки школьных автобусов, машин скорой медицинской помощи. Мы должны сейчас сделать заявку оперативно, мы будем её отрабатывать, - продолжил он.
Акцент будет сделан и на поддержку малого и среднего предпринимательства
- Большой акцент сделаем и на инфраструктурное развитие. Так называемые инфраструктурные кредиты, инфраструктурные облигации – это средства возвратные, но предоставляются на льготных условиях – под долгий срок под льготные кредитные ставки на реализацию инфраструктуры, обеспечение каких-то экономических проектов. Касается это туристических объектов, производства. Надо или дорогу провести, электроэнергию, то есть сделать инфраструктурное обеспечение, чтобы проект состоялся. Мы сейчас должны посмотреть, какие проекты у нас подходят, чтобы все условия соблюдались, и мы могли заявиться, - добавил Алексей Цыденов.
Ещё один важный вопрос - рефинансирование кредитных займов,
- У нас 4 млрд рублей – это бюджетный кредит, который мы должны были погасить до 1 июля текущего года, сейчас с учетом решения президента нам не надо это делать, он пролонгируется до 29 года. Для нас это существенное подспорье. 4 млрд рублей – это много, - отметил он.
Уже сейчас правительство Бурятии будет работать по посланию – не дожидаться инструкций из Москвы, а уже формировать соответствующие заявки, готовить документы, проекты и отрабатывать систему взаимодействия. «Мы не дожидаемся прямых поручений, мы работаем, уже исходя из того, что услышали, увидели и начинаем работать на упреждение, чтобы наши заявки были максимально учтены», - заявил Цыденов.
- Тяжёлый вопрос, но для нас, безусловно, один из важнейших – это чистый воздух в Улан-Удэ. И президент на этом отдельно акцентировал внимание, причём несколько раз – именно то, что нужно квотировать выбросы в городах, использовать экологически чистые виды топлива, электроэнергию, новые типы угля, сжиженный газ. А это как раз у нас входит в дорожную карту, которую мы по городу разработали по переводу на бездымное топливо, повышению объемов централизованного отопления, снижению выбросов. Президент как по нам говорил, по нашим проблемам. Поскольку акцент со стороны президента сделан, надо работать с федеральными органами, со своими проектами выходить, чтобы нас поддержали, и мы могли те меры, которые будут влиять на чистый воздух в городе, реализовывать, - заключил глава республики.
Алексей Цыденов по посланию президента: «Начинаем работать на упреждение»
Власть, Фото:
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