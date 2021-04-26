В Забайкалье назначили ещё одного замминистра

Марина Ванчикова возглавляет отдел потребительского рынка министерства экономического развития региона
Марина Ванчикова назначена новым заместителем министра экономического развития Забайкальского края. Новый зам имеет большой опыт работы на государственной службе – 12 лет.
Марина Баторовна родилась в 1984 году в селе Дульдурга. В 2006 году окончила Новосибирский государственный университет по специальности «менеджер». В 2011 году прошла стажировку в Японии по направлению «Управление малыми и средними предприятиями». В 2012 году – Забайкальский государственный университет, по специальности «юрист». В 2019 прошла переквалификацию в РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».
С 2009 года – главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт министерства экономического развития Забайкальского края. С 2014 – начальник отдела регулирования цен на потребительские товары и услуги региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. С 2017 занимала должности начальника отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности, начальника отдела инвестиционной политики министерства экономического развития Забайкальского края. С 2021 года и до настоящего времени – начальник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
Напомним, что заместителем министра экономического развития также назначена экс-чиновница из Бурятии Юлия Иванова.
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