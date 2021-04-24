«Наш город должен быть чистым»: Глава Бурятии убрался на территории больницы









В комментарии подписчик отметил, что Алексей Цыденов ловко орудует граблей и мусорным мешком: «Кстати, глава очень умело работает. Сразу видно - приучен с детства».



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня 24 апреля, общегородским субботником завершается ежегодный месячник. Традиционно в этот день полигон для твёрдых коммунальных (бытовых) отходов бесплатно принимает ветки, уличный смет, шлак от физических лиц. В этом году его можно сдать до трёх кубометров в небольших грузовичках грузоподъёмностью не более 3,5 тонн. Если мусора больше, то необходимо оплатить по тарифу – 126 рублей за 1 кубометр. Отметим, строительный мусор, твёрдые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор безвозмездно приниматься не будет.





Глава Бурятии Алексей Цыденов вышел на субботник, который проходил на территории больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ. Поприветствовав собравшихся, он предположил, что компания быстро управится с уборкой территории больницы и отправится расчищать другие площадки.- Тут такая сила. Мне кажется, мы сейчас закончим быстро наше торжественное мероприятие и пойдём чистить большие территории. Силы у нас есть, энергия есть, задор есть, хорошее настроение есть, - сказал Алексей Цыденов, - Наш город должен быть чистым, наша республика должна быть чистой, наша страна должна быть чистой. И это всё в наших руках. Мы с вами можем сделать мир вокруг себя немножко чище. Вот так соберёмся с вами, поработаем и мир будет чище, улыбки будут ярче.