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Прокуратура усилит надзор за приставами

Прокуратура усилит надзор за приставами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия оказалась в числе регионов с наибольшим числом исполнительных производств

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл межведомственное совещание по поводу работы ФССП России. Обсуждалось состояние законности в сфере соблюдения законодательства об исполнительном производстве, сообщили в Генпрокуратуре.

В совещании приняли участие региональные прокуроры, руководители территориальных подразделений ФССП России.

Отмечено, что в органах принудительного исполнения в округе в 2020 году в работе находилось 7,2 млн исполнительных документов. Реальное исполнение обеспечено лишь по половине из них (51,8 %).

Наибольшее их количество значится в республиках Саха (Якутия) (549,3 тыс.) и Бурятия (394,5 тыс.), Хабаровском (407,7 тыс.), Забайкальском (371,8 тыс.) и Приморском (341,1 тыс.) краях.

Прокуроры в данной сфере выявили более 16,4 тыс. нарушений закона, принято свыше 10,4 тыс. мер реагирования.

Повсеместно пресекались факты незаконного прекращения и окончания исполнительных производств, непринятия мер к розыску должников и реализации их имущества, ответственности к злостным должникам.

Дмитрий Демешин отметил, что низкая эффективность деятельности органов принудительного исполнения и многочисленные нарушения законов обусловлены отсутствием должного ведомственного контроля.

Заместитель Генерального прокурора РФ поручил региональным прокурорам принять дополнительные меры к повышению эффективности прокурорского надзора, акцентировать внимание на оценке законности продажи арестованного имущества должников, реальном исполнении судебных решений об обращении в доход государства имущества чиновников, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Дмитрий Демешин поставил задачу надзорными мероприятиями добиваться реального исполнения судебных решений, особенно о взыскании задолженности по административным штрафам, налоговым платежам, заработной плате, алиментам, в жилищно-коммунальной сфере, по выплатам в бюджеты.

Руководителям ведомств он рекомендовал усилить ведомственный контроль за полнотой исполнения обязанностей по принудительному исполнению решений судов и иных документов, соблюдением установленных законом правил и ограничений в части недопущения взыскания на отдельные виды выплат, предоставления рассрочки социально уязвимым категориям граждан и предпринимателям, внедрять в работу положительную практику по защите интересов граждан иных территориальных подразделений.
прокуратура Генпрокуратура судебные приставы
 
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