 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств

В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение

В управлении по развитию инфраструктуры Закаменского района Бурятии нарушали бюджетный закон.

Как выяснила прокурорская поверка, должностное лицо подписало платёжные поручения на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Однако деньги были перечислены из средств дорожного фонда местного бюджета. Это явилось нецелевым использованием денежных средств, поскольку не связано с дорожным хозяйством, ремонтом и содержанием дорог местного значения.

Главе муниципального образования внесено представление. Оно удовлетворено, нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Мировой судья судебного участка Закаменского района виновному назначил штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
Власть, 23.04.2021
Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение
В Забайкалье почтили память главы Борзинского района
В Забайкалье почтили память главы Борзинского района
Власть, 22.04.2021
На здании местной администрации открыли мемориальную доску Юрию Сайфулину
Бурятия хочет стать стратегическим партнёром Татарстана
Бурятия хочет стать стратегическим партнёром Татарстана
Власть, 22.04.2021
Зампред правительства Бурятии Виноградов приехал в Казань
Вячеслав Дамдинцурунов: «Буду продолжать лично встречаться с избирателями»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Буду продолжать лично встречаться с избирателями»
Власть, 22.04.2021
Министр спорта Бурятии твёрдо пресёк попытку превратить пресс-конференцию о предстоящем чемпионате России в политическую дискуссию
Горсовет Улан-Удэ поможет Фонду капремонта в контроле работ подрядчиков
Горсовет Улан-Удэ поможет Фонду капремонта в контроле работ подрядчиков
Власть, 21.04.2021
Сегодня прошёл первый установочный семинар для депутатов и их помощников
Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет
Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет
Власть, 21.04.2021
Министр спорта и молодежной политики Бурятии принял участие в открытии чемпионата ФССП по стрельбе
В Бурятии подготовили законопроект для спасения Адисы
В Бурятии подготовили законопроект для спасения Адисы
Власть, 21.04.2021
В законопроекте о помощи маленькой Адисе речь идёт о 130 миллионах рублей
Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке
Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке
Власть, 21.04.2021
Пациентка больницы утверждала, что больную девочку отказываются переводить в Улан-Удэ
Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца
Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца
Власть, 21.04.2021
Одна из женщин, избивавшая 12-летнего мальчика, сама кормящая мать
Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала
Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала
Власть, 21.04.2021
Решение принял премьер-министр Мишустин
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём местного самоуправления
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём местного самоуправления
Власть, 21.04.2021
Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что местное самоуправление – самая близкая к людям власть
У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб
У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб
Власть, 20.04.2021
Машину раздавил бесхозяйный столб
Бурприроднадзор возглавила прокурор
Бурприроднадзор возглавила прокурор
Власть, 20.04.2021
Прежний руководитель Бурприроднадзора скончался осенью
«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ
«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ
Власть, 20.04.2021
Алексей Цыденов поделился эмоциями от получения почётной грамоты президента России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^