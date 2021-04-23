В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение



В управлении по развитию инфраструктуры Закаменского района Бурятии нарушали бюджетный закон.



Как выяснила прокурорская поверка, должностное лицо подписало платёжные поручения на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Однако деньги были перечислены из средств дорожного фонда местного бюджета. Это явилось нецелевым использованием денежных средств, поскольку не связано с дорожным хозяйством, ремонтом и содержанием дорог местного значения.



Главе муниципального образования внесено представление. Оно удовлетворено, нарушения закона устранены.



Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Мировой судья судебного участка Закаменского района виновному назначил штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

