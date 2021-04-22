Вячеслав Дамдинцурунов: «Буду продолжать лично встречаться с избирателями»

Власть, Фото: БРО партии «Единая Россия»

Министр спорта Бурятии твёрдо пресёк попытку превратить пресс-конференцию о предстоящем чемпионате России в политическую дискуссию



Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и председатель Улан-Удэнского горсовета, президент федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжнимаев рассказали сегодня о предстоящем чемпионате России по вольной борьбе среди женщин. Он пройдёт в столице республики 11-12 мая. Ожидается участие 150 спортсменок из 25 регионов страны.



Чемпионат будет предолимпийским – на нём определится состав женской сборной по вольной борьбе, которая представит Россию на Олимпиаде-2021 в Токио.



У журналистов было много вопросов о подготовке спортсменок Бурятии и организации состязаний. Но неожиданно в диалог о спорте вклинилась политика. Главе Минспорта РБ задали вопрос, который, видимо, был задуман с подвохом: «Вы много ездите по районам Бурятии и проводите встречи с избирателями как участник праймериз «Единой России», вы не считаете это использованием служебного положения?»



Вячеслав Дамдинцурунов ответил твёрдо и прямо. В районы он выезжает как министр спорта и молодёжной политики для решения рабочих вопросов на местах. Встречи с населением проходят в нерабочее время, подчеркнул министр. Разговор идёт обо всех социально-экономических проблемах, которые волнуют людей. На основе личного общения формируется реальная программа действий, отражающая жизненные ситуации, вопросы развития конкретных районов, населённых пунктов. Программа, соавторами которой являются сами жители.



- У моих конкурентов тоже есть возможность проводить встречи, но они этого не делают. Никто им этого не запрещает. Выезжают или нет - не знаю, за ними не слежу. Но сам буду продолжать лично встречаться с избирателями, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.



Добавим, выборы в Госдуму РФ ещё даже не назначены и никаких юридических ограничений для кандидатов нет. Речь идёт о партийном предварительном голосовании, на котором определяются будущие кандидаты от «Единой России».



Главу Минспорта РБ пытались спросить ещё о чем-то из области политики, но он предложил проявить уважение к остальным участникам пресс-конференции и придерживаться её главной темы.



Вячеслав Дамдинцурунов напомнил, что сегодня – день рождения у Стальвиры Оршуш, и она принимает участие в финальных поединках Чемпионата Европы. Вместе с ней в финал прошла ещё одна борица из Бурятии – Вероника Чумикова.



Глава Минспорта РБ также сообщил, что билеты на открытие и финал чемпионата России по вольной борьбе среди женщин в Улан-Удэ будут стоить 300 рублей, на вечернюю и дневную сессии 11 мая и на дневную 12 мая – 100 рублей. Никаких справок для прохода в ФСК и на трибуны не требуется. Но в рамках антиковидных мер наполняемость зала составит 50%.



- Приглашаю болельщиков поддержать наших замечательных спортсменок! - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.

