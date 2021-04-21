Горсовет Улан-Удэ поможет Фонду капремонта в контроле работ подрядчиков

Сегодня прошёл первый установочный семинар для депутатов и их помощников



Для депутатов Улан-Удэнского горсовета и помощников депутатов сегодня прошёл семинар. Он был посвящён теме организации капремонта в многоквартирных домах Бурятии.



Выяснилось, что отныне депутаты будут помогать Фонду капремонта республики с контролем ремонтных работ на домах.



- В последнее время жалоб много, фонд над этим тоже очень плотно работает, но всё равно лучше два раз проконтролировать, и тогда меньше пропустим разных недочетов. Сейчас у нас первый установочный семинар для депутатов, для общественников и для помощников депутатов, в том числе это по нормативной базе, по которой осуществляется капитальный ремонт жилых домов. В дальнейшем мы уже договорились о том, чтобы на практике на приёмке домов посмотрим на виды работ, что нам надо контролировать. И отдельно будем выезжать на проблемные дома - там, где подрядчик делает что-то не так, как нужно, где жители жалуются. Спасибо представителям фонда капремонта за подробный рассказ – честно говоря, очень много надо учитывать разных законов, нормативных требований, - разъяснил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



Как отметил генеральный директор Фонда капремонта Бурятии Тимур Цыренжапов, есть подрядчики, которые работают добросовестно и качественно. А есть другие организации, к работе которых всегда есть масса претензий.



- К сожалению, бывают подрядные организации, которые не очень добросовестные или неумелые, и при этом они критику как бы игнорируют с нашей стороны, хотя мы – заказчик, имеем право и на крайние меры по расторжению, скажем, договора. Но расторжение договора – это мера, которая влечёт за собой то, что люди будут страдать. То, что мы заново пока отыграем, это пройдёт порядка 50-60 дней, еще кто зайдёт/не зайдёт – неизвестно. Поэтому приходится вести диалог с ними, и наличие какого-то общественного контроля, общественного давления, думаю, скажется очень хорошо. Очень благодарны городскому совету депутатов за то, что помогают нам в такой вот достаточно нелёгкой работе. Спасибо большое, - сказал Цыренжапов.



Депутаты уже сегодня выехали проверять ремонтные работы по улице Свердлова, 16. Люди там жалуются на работу специалистов на электрических сетях.



- В основном, мы рассчитываем на то, что сейчас фонд имеет право при приёмке отправить на переделку, у каждого объекта есть куратор, но сейчас по 400 домов ремонтируется, это очень много. И кураторов на постоянное присутствие на объектах не хватает, поэтому мы привлекаем жителей, которые живут в этих домах, соседних, чтобы они помогали в ежедневном режиме контролировать, чтобы не переделывать неправильно сделанное, а ловить на самом первом этапе. Вот это основная наша функция, потому что любой ремонт – это беспокойство для жителей всего дома, а переделка – это второй ремонт. Зачем? Если можно сделать всё за один раз, - заключил Сергей Бурдиков.





